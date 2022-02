Végleg bezár Gór Nagy Mária színitanodája

A koronavírus-járvány miatt átmenetileg bezárni kényszerült évtizedek óta működő színitanodáját Gór Nagy Mária. Végül úgy döntött, nem is nyitja újra – olvasható a Bors interjújában. „A tanoda olyan volt, mint egy szerelem, aminek ha egyszer vége van, vége van. Abba kellett hagyni, de nem volt egyszerű” – mondja a színésznő, aki 2019-ben már bejelentette, hogy csak a kifutó évfolyamokkal foglalkozik a tanodában, most viszont velük sem folytatja tovább a munkát. Korábban járt hozzá Liptai Claudia, Ábel Anita, Farkasházi Réka, Ullmann Mónika, Miller Zoltán és Janza Kata is.

Gór Nagy színházi rendezéssel azért továbbra is szeretne foglalkozni, továbbá jóslással.

Egy nap maximum három embernek tudok jósolni. Ez azért van, mert komolyan veszem az adott alany problémáját. Átélem, beleásom magam. Minden jóslat után időnek kell eltelnie, ki kell pihennem. Egy héten különben is csak maximum kétszer csinálom

– mondja az interjúban a tarot-jóslásról. Nem új keletű ez az érdeklődése, korábban is jósolt már, de abbahagyta, mert valaki szólt neki, hogy a fél családja meghalt a jóslatai után.