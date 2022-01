Árverésen keres új gazdát Salgótarján űrhajóst és békacombok tengerét látott modern szállodaépülete

A főtérre néző Karancs Szálló kikiáltási ára 212 millió forint, de némi szerencsével már feleannyiért meg lehet vásárolni.

Az elmúlt hónapokban Jánossy György neve egyre több ember számára vált ismertté, köszönhetően a Várnegyed közepén, a Mátyás-templom, a régi budai városháza, illetve a Pénzügyminisztérium eredeti arcára lassan visszaalakuló óriásának tőszomszédságában álló egykori diplomataháznak, ami mostanra megállíthatatlanul elindult a teljes eltűnés felé.

A szakma az év végén egy életműkiállítással is tisztelgett a tervező előtt – ezen láthattunk már mostanra átépített, sőt, épp eltűnő munkát is, de találkozhattunk a Hrecska Józseffel közösen tervezett salgótarjáni Karancs Szállóval is, ami egy november 25-én indult, január 24-én véget érő aukción épp új gazdát keres – vette észre a NOOL.

A lap a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán talált rá a 212 millió forintos kikiáltási, illetve feleakkora, 106 milliós minimáláron hirdetett ingatlanra, amiben a leírás szerint

nyolcvannégy szállodai szoba, irodák, illetve társalgó található, a szaniterek azonban már rég hiányoznak.

A tulajdonos 144,13 millió forintos adótartozása miatt elárverezni kívánt épület állapotát az adatlapja rosszként, illetve teljes felújításra szorulóként jelöli meg, a pontos részletek azonban nem ismertek.

A tehermentes ingatlanra eddig még egyetlen licit sem érkezett, pedig az 1960-1964 között született, régóta üresen álló épület a hatvanas évek hazai modern építészetének – a tér egészével együtt – fontos darabja, aminek éttermében és bárjában egykor Csohány Kálmán grafikusművész mára jórészt elpusztult (a túlélő részt Pásztóra, Csohány szülővárosába mentették át) kerámiafala állt, mozaiktermét pedig Makrisz Zizi ma letakarva sorsára váró munkája, az Ipari táj tette különlegessé.

A hotelnek röviddel megnyitása után a kétszer is az űrben járt Andrijan Grigorjevics Nyikolajev, a világ első női űrhajósa, Valenytina Tyereskova férje is a vendége volt, a vele utazó osztrák újságíró pedig el volt ragadtatva a kiszolgálástól – épp úgy, ahogyan a következő években a világ számos pontjáról érkező turisták, illetve belföldi vendégek.

Az étterem – ahová nyakkendő, illetve minimum huszonöt, zsebben lapuló forint nélkül nem lehetett bejutni – specialitása az egri piacról származó békacomb volt, aminek tökéletessége felett hosszú időn át a Margitszigeti Nagyszálló korábbi séfje, Elek István őrködött.

Az azóta eltelt közel hatvan évben persze minden megváltozott: az épület 2001 óta üresen áll ,eladása pedig már hosszú évek óta napirenden van – 2016-ban még 350 millió forintos árcímke fityegett rajta, most azonban ennek kevesebb mint harmada is elég lenne ahhoz, hogy sorsa biztos kezekbe kerüljön.