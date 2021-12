A Pókember: Nincs hazaút úgy tarolta le a mozikat, mintha nem lenne járvány

Már az első hétvégéjén több mint félmilliárd dollárt kaszált, ezzel minden idők harmadik legerősebb debütálása az amerikai mozikban.

Múlt héten mutatták be az év egyik legjobban várt szuperhősfilmjét, a Pókember: Nincs hazautat, a film rögtön be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, sőt, többszörösen túlszárnyalta azokat. Az talán nem annyira meglepő, hogy Jon Watts alkotása az év legjobban nyitó filmje lett a 253 milliós észak-amerikai összbevételével – három nap alatt többet keresett, mint az év eddigi rekordere, Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája, amely eddig három és fél hónap alatt gyűjtött 224 millió dollárt az amerikai mozikban –, de teljesítménye még a járvány előtti időkben is kiemelkedő lenne. A Pókember: Nincs hazaút minden idők harmadik legjobb amerikai nyitását produkálta, ezzel a negyedik helyre szorítva a Star Wars: Az ébredő Erőt, amely 247 millió dollárral debütált 2015-ben az amerikai mozikban. Mindössze két film indított jobban, a második helyezett szinte csak egy hajszállal: a Bosszúállók: Végtelen háború 257 millió dollárral, a Bosszúállók: Végjáték pedig 357 millió dollárral nyitott. A több mint negyedmilliárdos hazai bevétel mellé összeszedett 334,2 milliót Észak-Amerikán kívül is, ezzel globálisan 587,2 millió dollárnál jár.

Érdemes még hozzátenni, hogy mindezt Kína nélkül érte el, ott ugyanis még nem mutatták be a filmet. Az viszont biztos, hogy bevonzza majd a nézőket a moziba, mivel Kínában a második rész is rekordokat döntött. A múlt heti mozibevételeket összesítő statisztikákban a második helyen a Disney Encantója növelte tovább bevételét 6,5 millió dollárral, így globálisan már 175,5 milliónál jár. Steven Spielberg hetvenötödik születésnapjára sajnos nem hihetetlen nézőszámokat kapott: a West Side Story bemutatásának második hetén a harmadik helyre csúszott, mindössze 3,4 millió dollárt hozott, ezzel világviszonylatban 27,1 milliót keresett eddig – amely a 100 milliós büdzséhez képest kínosan kevés. De nem ő az egyetlen Oscar-díjas rendező, aki szenved: Guillermo del Toro új filmje, a Rémálmok sikátora mindössze 3 millió dollárt hozott össze a bemutatása hetén. Pedig a misztikus thriller komoly sztárgárdát vonultat fel: Cate Blanchett, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rooney Mara és Toni Collette is feltűnik benne.