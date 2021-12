Molnár Áron szerint Gubás Gabinak nem kellett volna elvállalnia az Elkxrtuk egyik főszerepét

Tizenharmadszorra adták át az Arany Medál-díjat, amit ebben az évben a noÁr Mozgalom alapítója, Molnár Áron mellett az Elkxrtuk-ban Dobrev Klára bőrébe bújt Gubás Gabi is elnyert.

A legjobb színésznek járó díj átvétele után Molnár beszédet is mondott, aminek szövegét kedden saját Facebook-oldalán is közzétette.

Molnár rámutatott: a művésznek kötelessége a közügyekkel foglalkozni, mert a reflektorfényben nem fürödni kell, hanem használni azt, és bemutatni például a hazai mélyszegénységet, az egészségügyi szakdolgozók túlzott kihasználása, illetve oktatás katasztrofális állapota, hiszen az állandó tanárhiányban kitartani próbálók kevés pénzt visznek haza, a felsőoktatás autonómiája pedig az SZFE-ügy miatt jókora csorbát szenvedett.

Beszédének második részét Gubásnak címezte:

Gratulálok majdnem minden díjazottnak. Gubás Gabinak nem, mert elvállalta az Elkxrtuk című propagandafilmben az egyik főszerepet.

Gabi a Blikknek ezt nyilatkozta: „Mindig is gondolkodtam rajta, mi hajt, de amióta gyerekeim vannak, tudom, hogy egyértelműen a két gyerekem. Igaz mindig lelkiismeret-furdalásom van, amikor otthon kell hagynom őket, de most tudom, hogy nem csak a tapsot viszem nekik haza a szívemben, hanem ezt a díjat is, aminek ők azért örülnek, mert egy boldog, kiegyensúlyozott anyuka tér haza hozzájuk.”

Az én kérdésem csak annyi, hogy vajon, amikor elolvasta Gabi a forgatókönyvet és odajutott, amikor Dobrev Klára azt mondja, hogy „járulékos veszteség, ha az ártatlanul arra járó emberek is veszélybe kerülnek, miután a rendőrök lecsapnak a tüntetőkre” akkor vajon elgondolkodott-e színészként, hogy ez igaz-e? Hogy ez valóban elhangzott-e? Rákérdezett-e? Utánajárt-e? Ahogy azt egy valódi színész tenné.. És vajon gondolsz-e Gabi, arra a bűntudatra, amikor rákérdeznek majd a gyerekeid, hogy ez tényleg így történt-e? Lesz egyáltalán egy szemernyi bűntudatod is, hogy hazudtál, hogy nem néztél utána? Félreértés ne essék, szerintem Gyurcsány Ferenc a legkártékonyabb személy a jelenlegi összefogásban, ezzel előzném meg a kommentszekcióban a pártpolitikai hovatartozásom besorolását. De itt, nálad Gabi, egy színészi felkészülés munkáját kérem számon. Az Arany Medál-díj közönségdíj, ezért ezt nem tudom elvitatni tőled. Itt inkább a színészi munka hiányára szeretnék rámutatni.