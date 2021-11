Brian May szerint ma a Queennek különböző nemű és bőrszínű tagokból kéne állnia, és kellene bele egy transz zenész is

A Queen gitárosa, Brian May finoman szólva sem ért egyet a Brit Awards ezen a héten nyilvánosságra hozott döntésével, miszerint megszüntették az egyes kategóriák nemek szerinti megosztását. Szerinte a döntés ijesztő és átgondolatlan.

A Brit Awards a héten jelentette be, hogy négy kategóriában — férfi szólóelőadó, női szólóelőadó, nemzetközi férfi szólóelőadó és nemzetközi női szólóelőadó — megszünteti a nemek szerinti felosztást, így a négyből kettő lesz, nemsemlegesen: az év előadója és az év nemzetközi előadója. A szervezők szerint így tisztán a zenéjük és a művészetük alapján díjazhatják a zenészeket, és nem az alapján, hogy hogyan azonosítják magukat.

Brian May azonban most a Mirrornak adott interjújában fejezte ki aggodalmát a döntés kapcsán, mondván a mai „woke” kultrúában még a Queen, sőt, még talán Freddie Mercury is diszkomfortosan érezte volna magát.

Ez egy olyan döntés, amit kellő átgondolás nélkül hoztak meg. Rengeteg dolog van, ami rendben működik, és békén lehet hagyni

– nyilatkozta May, aki szerint ma sokan nem merik jelezni, hogy mit gondolnak bizonyos dolgokról, mert félnek a következményektől, így csendben maradnak akkor is, ha érzik, hogy valami nincs rendben, és ebből szerinte egy ponton robbanás lesz. Arról is beszélt, hogy ma a Queen sem lenne elég sokszínű ahhoz, hogy elfogadják őket, pedig ezeknek a dolgoknak, mint a származás, a bőrszín vagy a szexualitás, nem is kellene számítani.

Freddie Zanzibárból jött, nem volt brit, nem volt fehér, és így tovább – és ez senkit nem érdekelt, senki, soha, de soha szóba ezt. Zenész volt, a barátunk volt, a testvérünk. Nem álltunk meg átgondolni, hogy vajon együtt kellene dolgoznunk, hogy megfelelő-e a bőrszíne, megfelelőek-e a szexuális hajlamai? Semmi ilyen nem történt, és nagyon ijesztőnek tartom, hogy most mindennel kapcsolatban ennyire számítónak kell lenni (…) Az élet nem így működik. Lehetünk elkülönítve és lehetünk különbözőek.

– mondta, hozzátéve, hogy a mai szabályok szerint a Queennek különböző bőrszínű és nemű tagjainak kellene lennie, kellene egy transz ember a zenekarba, és így tovább.