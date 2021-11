Fél évre megmenekült a Gólya presszó épülete

A nyolcadik kerületi Bókay János utca egyik utolsó régi épületét, a 32-es szám alatt található, 1880-as években épült földszintes házat a korábbi elképzelések szerint lebontanák és harminc lakásos társasházat építenének a helyén. A nyolcadik kerületi C8 csapata viszont meg akarja menteni a korábban a Gólya presszónak is otthont adó épüketet, és egyelőre úgy tűnik, sikerült nekik: a hvg.hu a Józsefváros Újságra hivatkozva azt írja, a C8 Pikó András polgármester és Erőss Gábor alpolgármester támogatásával javaslatot nyújtott be a hely ideiglenes védetté nyilvánítása érdekében, és ezt a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésen el is fogadták.

Ezzel fél évig változatlan állapotban marad a ház. Az ülésen elhangzott, hogy a polgármester egyeztetést fog kezdeményezni a tulajdonossal, de az, hogy milyen ajánlattal áll majd elő az önkormányzat, még nem lehet tudni.

Marton Gyula, a ház tulajdonosa szerint az épület csak azért nem életveszélyes, mert senki nem tartózkodik benne. A pince födémje jelenleg is alá van dúcolva, mert a tartóvasak elrohadtak, a ház felújítása gazdasági totálkárt jelentene.

A tulajdonos az önkormányzat eljárását nem tartja méltányosnak. Békési Zsuzsa, az önkormányzat sajtófőnöke viszont azt mondta a Józsefváros Újságnak, hogy az ideiglenes, hat hónapos helyi védettség megtárgyalása előtt nem kell a tulajdonossal egyeztetni.