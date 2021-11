Az egy percnyi szürrealitás az iPhone-ok eddigi legjobb reklámjává állt össze.

Az Egy makulátlan elme örök ragyogásáért Oscar-ral is elismert frncia zseni, a többek közt a Radiohead, Björk, illetve a Daft Punk legjobb klipjeit rendező Michel Gondry az elmúlt három évtized tucatnyi ikonikus reklámjáért felelt, így nem meglepő, hogy most az Apple is őt kérte fel az iPhone 13 Pro szpotjának elkészítésére.

A mindössze egyperces műhöz Gondrynak mindössze egy tucat tojásra, illetve magára az iPhone-ra volt szüksége, az eredmény pedig magáért beszél: