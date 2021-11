A feketék mindennapjairól szóló szatirikus regény kapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat

Jason Mott Hell of a Book című, egy fekete író tapasztalatairól szóló szatirikus regénye nyerte el idén az amerikai Nemzeti Könyvdíjat szépirodalmi kategóriában. A nem fikciós kategóriában a történész Tiya Miles fekete nők generációiról szóló All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake című kötete lett díjazott, az ifjúsági irodalom mezőnyből pedig Malinda Lo Last Night at the Telegraph Club című könyve nyert.

A 43 éves Jason Mott a kívülállóknak, a furcsáknak, és azoknak ajánlotta a díját, akiket zaklattak és félreértettek. Emellett azoknak is ajánlotta az elismerést, akik ennek ellenére

nem hajlandók kinőni képzeletüket, feladni az álmaikat, csorbítani identitásukat, igazságaikat vagy szerelmeiket, ellentétben sok mással.

A költészeti kategória díját Martin Espada Floaters című kötetének ítélték oda, a legjobb fordítás díját pedig az Aneesa Abbas Higgins által franciából átültetett Winter in Sokcko, Elisa Shua Dusapin könyve kapta. Az egyes kategóriák győztesei 10-10 ezer dolláros (3-3 millió forintos) pénzjutalomban részesültek.

A tiszteletbeli díjazottak között volt a japán-amerikai író Karen Tei Yamashita, akit életművéért tüntettek ki, és a népszerű könyvtáros és bestselleríró Nancy Pearl, aki az amerikai irodalmi közösségnek nyújtott kiemelkedő szolgálatért kapott Irodalmi Díjat. A Nemzeti Könyvdíjakat idén hetvenkettedik alkalommal adták át, a járvány miatt, akárcsak tavaly, idén is virtuális díjátadót tartottak. A Nemzeti Könyvdíjat 1950-ben alapították. A kategóriák zsűritagjai több mint 1800 pályázó kötetet olvastak el.