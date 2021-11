Megerősítették, jön a Squid Game második évada

A Squid Game rendezője kedden bejelentette, hogy a Netflixen rekordokat döntögető sorozat kap egy második évadot is.

Hvang Donghjok azután beszélt erről az Associated Press újságíróinak, hogy felvettették neki, mekkora a nézői igény a folytatással kapcsolatban.

– mondta, hozzátéve, azt még túl korai lenne kijelenteni, ez mikor és hogyan fog megvalósulni.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021