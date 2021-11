Enyedi Ildikó újszülött gyermeke elvesztéséről beszélt

Két gyerekünk van és volt egy harmadik is, őt nyolc napos korában elveszítettük. És aztán évekkel később egyszer egy nagyon édes produkciós sofőrrel mentünk vidékre, a hosszú úton, amikor az ember úgy személyesebb dolgokról is elkezd beszélgetni. Mesélte, hogy egy gyerekük van, és amikor kérdeztem, hogy nem akarnak-e másikat, akkor mondta, hogy ők elveszítettek egy gyereket. És akkor nagyon gyorsan, pár lépésben kiderült, hogy ugyanaz az orvos volt, ugyanabban a kórházban, és utána el is tiltották őt

– idézte fel Enyedi Ildikó a Partizánnak adott interjújában, majd hangsúlyozta, hogy az ilyen műhibákon kívül is nagyon traumatizáló élmény a nőknek az egészségüggyel való találkozás a terhesgondozástól a gyerek megszületéséig.

„Amellett, hogy én a magyar egészségügyben csodálatos emberekkel találkoztam, csodálatos orvosokkal és ápolókkal, de azért ilyen csodálatosak valószínűleg, mert ahhoz, hogy ennek a rendszernek ne legyenek a részei, ahhoz emberi nagyság kell, igazi kiválóság. Durvaságra és lelketlenségre épít ez a rendszer, ez a patriarchális hierarchia, és senki nem beszél arról, hogy a magyar kisgyerekes családok zömében, akkor is, ha nagyon boldog és felszabadult édesanya van, de legtöbbször egy poszttraumás szindrómában lévő ember van a család közepén. Ami a terhesgondozástól kezdve a gyerek megszületéséig végig megy, azoknak a méltatlanságoknak, a semmibe vevésnek, a kioktatásnak a pici szúrásai… ezeket az ember mélyen eltemeti magában, és most is rossz lelkiismerettel beszélek róla. Egy elképesztő traumatizált ember kapja meg azt az elképesztő hormonfröccsöt, meg az életének a legboldogabb hónapjairól van szó, amikor gyönyörű dolgokat él át. És így indul egy család.”

De ugyanezt csinálják a haldoklókkal is a magyar egészségügyben, tehát csak megszületni és meghalni ne kelljen ebben az országban

– zárta mondandóját, hozzátéve, hogy gyermeke elvesztéséig bizonyos értelemben szinte sérthetetlennek érezte magát, mindenhez volt ereje, még a kudarcok után is, de ez ezzel a veszteséggel komoly sebet kapott.

Enyedi Ildikó beszélt arról is, hogy az egyáltalán nem volt magától értetődő az ő generációjában, hogy Magyarországon marad-e valaki, és, mint mondta, ő is pontosan emlékszik arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy Magyarországon marad, és ugyanezen döntés miatt jött is vissza később: nem a barátok vagy a közösségek miatt, hanem egyszerűen azért, mert ez az ő hazája. Az interjú a Partizán Youtube-csatornáján nézhető meg.