Itt az év végén érkező The Book of Boba Fett első előzetese

A The Mandalorianhoz hasonlóan a múltba és a jövőbe egyaránt betekintést engedő sorozat a címszereplő életét meséli majd el.

A Disney és a Lucasfilm magyar idő szerint hétfőn kora délután kiadta a Csillagok háborúja univerzumában játszódó új élőszereplős sorozata, a The Book of Boba Fett első előzetesét, sőt, a pontos premierdátumra is fény derült: a harcos és fejvadász kalandjait december 29-től követhetjük majd nyomon a Disney+-on.

A The Mandalorian által kikövezett úton – egyszerre enged tehát betekintést a múlt, és a jövő eseményeibe – továbbhaladó sorozat az egeket verő nosztalgiafaktora mellett az új történetek miatt is érdekes lesz a rajongóknak, főleg, hogy számtalan olyan karaktert, helyet és arcot viszontlátunk majd az eredeti trilógiából, akiknek az elmúlt években nyomát sem láttuk.

Boba Fett bőrébe ezúttal is Temuera Morrison bújik majd, akit a rajongók a The Mandalorianból már jól ismernek – ennek alkotói, Dave Filoni és Jon Favreau is sokat segítettek a Robert Rodriguez irányításával készülő, a jelenlegi tervek szerint nyolc epizódda lérkező The Book of Boba Fett megszületésében.

Az alig kétperces előzetesből kiderül, hogy Fett Jabbával ellentétben nem megfélemlítéssel, hanem a kivívott tisztelettel akarja elnyerni az alvilág szimpátiáját, és átvenni a korábban a hutt által irányított terület feletti hatalmat: