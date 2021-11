A szocializmus életképeit dolgozza fel a Soharóza új előadása

A Soharóza kórus és színtársulat Keleti Blokk címen készülő, jövőre bemutatkozó új előadása a kommunista-szocialista korszak tárgyi, zenei és szellemi hagyatékát dolgozza fel, egybeolvasztva a divatbemutatókat és kórusszínházat, sőt, elektronikával alkotja újjá a korszakra jellemző zenei világot is.

A Catwalk Concert Productions, vagyis Nagy Fruzsina jelmeztervező és a Soharóza kórust vezető Halas Dóra új előadása a visegrádi országok több alkotójával összefogásban valósul meg, a premiert pedig 2022. szeptember 9-én tartják majd a Trafóban – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

A szervezők hozzátették: a produkció az 1989-ig vezető negyven év esztétikai és társadalmi emlékeit hangolja össze vizuálisan és hangzásban, a ma is erősen élő képeket extrém jelmezeken és az azokban éneklő modelleken keresztül megragadva.

Panellakótelepek, kommunista altatódalok, szovjet űrprogram, cenzúra vagy táncdalfesztivál

– a négy évtized széles tapasztalati spektruma vonul fel a színpadon.

Úttörő életérzés, szakszervezeti üdülés a Balatonon, kaszinótojás egy presszóban, Kádár-kockák vagy akár a Trabant. Pár olyan jellegzetessége a szocializmus időszakának, amelyet a magyar népesség jó része még mindig apró részleteiben is képes felidézni. Színes-szagos emlékei ezek a múltnak, nosztalgiát ébresztve egy olyan korszakból, amelynek hétköznapjait vastagon átjárta a szocializmus közel sem ennyire derűs szelleme

– áll az előadás ismertetőjében.

Az alkotópáros most ennek a korszaknak ered a nyomába, amelyhez most egy előzetes videót is kiadtak:

A Keleti Blokk egy nemzetközi összefogás eredménye, hiszen a visegrádi négyek mindegyikéből érkeznek vendégalkotók, akikkel közösen születnek meg a képileg és zeneileg is összetett jelenetek:

a négy ex-kommunista ország kollektív emlékezete így a nemzeti jellegek, sajátosságok hangsúlyozása mellett kerül szintézisbe, a nosztalgiát kritikus és objektív szemléletté formálva, ösztönözve a közönséget a korszakról való jelen idejű gondolkodásra.

A zenei anyagok szövege az egyes országok nyelvét gyúrja majd egybe, beleszőve még a közös referenciaként szolgáló orosz nyelvet is.

A magyarországi premiert a tervek szerint egy nemzetközi turné is követi a visegrádi négyek országaiban és azokon kívül is.