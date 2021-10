Bill Murray betört a Marvel világába

Bill Murray hivatalosan is bekerült a Marvel moziuniverzumába. A dolog eddig nem volt nyilvános, és valószínűleg most is inkább csak egy véletlen elkottyintásról van szó. A Variety szúrta ki, hogy Murray a nemrég kijött Wes Anderson-filmet, A Francia Kiadást promótálva interjút adott a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német lapnak, amelyben elhintette ezt az információt.

Annak kapcsán, hogy Murray Andersonnal se először forgat, és egyébként is hajlamos többször dolgozni ugyanazzal a rendezővel, a lap arról kérdezte a színészt, hogy fontos-e neki, hogy általa ismert és kedvelt rendezőkkel dolgozzon, amire a színész gondolkodás nélkül rávágta, hogy

tudja, most csináltam egy Marvel filmet,

majd látszólag azonnal meg is bánta, hogy kikotyogta a dolgot, mert rögtön hozzátette, hogy nem fogja elmondani, melyikben, ám a válaszaiból kiderül, miről van szó. A továbbiakban ugyanis arról beszél, hogy a rendező, aki miatt elvállalt egy ilyen, sokakat talán meglepő szerepet, vicces, szerény, és minden szempontból ideális rendező, és bár a nevét nem mondta ki, megemlítette, mennyire szerette az illető által rendezett Bring It On (nálunk Hajrá, csajok!) című pompomlányos filmet.

A Bring It Ont Peyton Reed rendezte, aki a Marvel egyetlen szuperhőséhez köthető: ő jegyzi az összes eddigi Hangya-filmet, A Hangyát és A Hangya és a Darázst is, így elég egyértelmű, hogy a Marvel-film, amiben Bill Murray szerepel, a harmadik Hangya-mozi, mely A Hangya és a Darázs: Quantumania címen fut. Ugyanakkor Murray már jó előre jelzi, ne szokjunk hozzá a gondolathoz, hogy efféle filmekben játszik. Amikor arról kérdezték ugyanis, hogy megbánta-e, hogy elvállalta a szerepet, ezt mondta:

Fogalmazzunk úgy, hogy a rendező remek fickó, és most már legalább elmondhatom, hogy kipróbáltam, milyen egy Marvel-filmet forgatni. De nem gondolom, hogy ezt az élményt szükséges lenne megtapasztalnom még egyszer.

A Variety kereste a Disneyt az ügyben, de a vállalat egyelőre nem reagált.