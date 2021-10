Brendan Fraser játssza majd a főgonoszt az új Batgirl-filmben

A Deadline értesülései szerint Brendan Fraser is szerepel majd Leslie Grace mellett a Warner Bros és a DC Films Batgirl című filmjében. Bár még nem erősítették meg, a lap forrásai szerint Fraser a Firefly nevű főgonoszt alakítja majd a filmben. Jacob Scipio szintén nemrég csatlakozott a stábhoz, Grace pedig Barbara Gordon, azaz Batgirl szerepét kapta meg. A filmet a Bad Boys for Life-ban is dolgozó Adil El Arbi és Bilall Fallah rendezik.

A filmet az HBO Maxon mutatják be, ami az egyik első olyan nagy DC-film lesz, amely kizárólag a csatornán debütál. A forgatókönyvet Christina Hodson írta, a producer pedig Kristin Burr. Bár a cselekmény részletei egyelőre titkosak, az már ismert, hogy ebben a változatban Barbara Gordon, Gordon rendőrfőnök lánya lesz a szuperhős karakter. Gordon Batgirlként 1961-ben mutatkozott be először, Betty Kane néven.