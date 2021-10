Ed Sheeran koronavírusos, otthonról zenél tovább

Nem épp a legjobbkor kell karanténba vonulnia, új albuma ugyanis néhány nap múlva jelenik meg.

Pozitív lett Ed Sheeran koronavírus-tesztje, ám a zenész megnyugtatott mindenkit: nem áll le a szerepléssel a fertőzés miatt. Sheeran Instagram-posztban tudatta a rajongóival, hogy néhány hét szobafogságra kényszerül:

Gyors helyzetjelentés: sajnos pozitív lett a Covid-tesztem, így most karanténban vagyok, és betartom az ezzel kapcsolatos hatósági szabályokat. Ez azt jelenti, hogy személyes jelenléttel járó kötelezettségeken egyelőre nem tudok részt venni, ám annyi interjút és előadást vállalok innen otthonról, amennyit csak lehet. Elnézést kérek mindenkitől, akit cserben hagytam.

Állapotáról bővebb információt nem adott, ám vélhetően nincsen túl rosszul, ha online szerepléseket tud vállalni.

Ugyan a zenész turnéja csak jövőre indul majd, folyamatosan vannak fellépései: múlt héten például Londonban lépett színpadra a Vilmos herceg által alapított Earthshot Prize díjátadó ünnepségén, ahol nem mellesleg a brit trónörökös és felesége is jelen volt. A karantén nem a legjobbkor jött Sheeran számára, az október végén érkező új lemeze miatt ugyanis egy sor promóciós eseményen jelent volna meg, ráadásul november 6-án az Saturday Night Live-ban vendégszerepelt volna. Szintén nem tud megjelenni a BBC forgatásán sem november 5-én, ahol a Beebies Bedtime Stories című műsorban olvasott volna fel gyerekeknek – írja a Variety.

Arról nincsen információ, hogy a zenész be van-e oltva, ám vélhetően igen, mivel részt vett az oltás propagálásában: idén például James Corden showműsora kedvéért költötte át a Shape of You című számát úgy, hogy oltásra biztasson mindenkit.