Kiss Tibi kis lépésekben ugyan, de visszatér a színpadra

A Quimby frontembere három koncerten is feltűnik az elkövetkező hónapban.

Facebookon adott helyzetjelentést állapotáról Kiss Tibi, aki biztatóan nyilatkozott jövőjéről. Az immár több mint egy éve visszavonult énekes megköszönte azt a rengeteg támogatást és kedves szót, amit rajongóitól kapott, és azt írta:

Egyelőre kis lépésekben elkezdtem ismerkedni a színpadi léttel.

A zenész idén július elején lépett először színpadra a rajongók nagy meglepetésére a Budapest Bár koncertjén azt követően, hogy egy évre terápiás célzattal visszavonult alkoholbetegsége miatt. A posztban utalt arra, hogy az említett formáció mellett a Csík zenekarral is szerepelt, de egyéb zenés projektekbe is belevetette már magát: megkezdte a próbákat az Aranyakkorddal, illetve a Quimby háza táján is előrelépés történt, a tagokkal ugyanis a jövőre vonatkozó lehetséges terveket beszélik már meg. Kiss azt is megosztotta, hogy az elkövetkező egy hónapban három vidéki koncerten is közreműködik a Budapest Bár mellett.