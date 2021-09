Szédítő rövidfilm készült a papírpénzek elképesztő részleteiről

Az A pénz az egyetlen igazi Isten című alkotás hét percben mutatja be a bankók lenyűgöző világát.

A pénztárcánkból kilógó papírpénzek első látásra csak egyszerű fizetőeszközök, közelebbről megnézve őket azonban rájövünk, hogy elképesztően részletgazdag, rátermett grafikust igénylő műalkotások.

A fiatal grafikus, Lachlan Turczan is felismerte ezt, így fogta huszonhárom ország az elmúlt kétszáz évben megjelent bankjegyeinek nagyfelbontású verzióját, megetette azt különböző, gépi tanulásra képes, a mesterséges intelligencia jelenlegi programokkal, és létrehozta az elmúlt hónapok legszédítőbb animációját, ami az aprólékos részletek tömegét, illetve a világ legfontosabb vezetőinek bankjegyekre metszett arcának részleteit keveri egymással.

A Money Is The One True God, azaz a A pénz az egyetlen igazi Isten című, hétperces alkotás a Vimeo-n teljes hosszában látható: