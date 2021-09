Itt az ideje, hogy végre szögre akasszák a Dalí-maszkot kedvenc spanyol bankrablóink

Elstartolt A nagy pénzrablás fináléjának első felvonása, a piros overallosok még egyszer utoljára visszatérnek, hogy minden eddiginél látványosabb és furfangosabb módon zárják le a jegybanki rablásukat. A terv legalábbis ez volt, kérdés, hogy mit tud még felmutatni az eredetileg kétévadosra tervezett sorozat így az ötödik etap első felvonásában.

2017-ben, amikor a spanyol Antena 3 csatornán megjelent egy csapat Dalí-maszkos rabló, hogy kirámolják a királyi pénzverdét, vélhetően még a legoptimistábbak sem gondolták volna, hogy 2021 őszén az egész világ a történet ötödik évadát várja majd, amely az egyik legfontosabb premier lesz a Netflixen. Bár Álex Pina showrunner a spanyol sorozatipar egyik fontos alakja – olyan darabokat köszönhetünk neki, mint A bárka vagy a Bebörtönözve – sem álmodott arról, hogy az akkor még La Casa de Papel névre hallgató alkotás ekkora utat jár majd be.

Ekkor bukkant fel azonban a Netflix sikersorozatokat szimatoló orra, amely jó érzékkel választotta ki több spanyol darabbal együtt, és emelte be a kínálatába. Kicsit kozmetikázott is rajta: az eredetileg tizenöt részes sorozatot feldarabolta, hogy két hosszabb évad legyen belőle, és új címet is kapott, amely utalt a sorozat műfajára is. A 2020-ban megjelent, A nagy pénzrablás – A sorozat népszerűségének titka című dokumentumfilmből kiderült, hogy ugyan a Netflix megjelenése mindenképp jó jel volt, még ekkor sem reménykedtek az alkotók a világsikerben, hiszen a streaming-szolgáltató rengeteg külföldi sorozatot vesz be a kínálatába. A nagy pénzrablás egy volt a sok közül, szinte semmilyen különösebb promót nem kapott, ennek ellenére megtörtént a csoda: a Dalí-maszkot és vörös kezeslábast viselő rablók egyre több kattintást vonzottak, a sorozat pedig nagyon hamar meghódította a világot.

A nagy pénzrablás a Netflix legnézettebb nem angol nyelvű sorozata lett, világszerte valóságos jelenséggé vált: sorra szerveződtek a tematikus bulik, tüntetéseken és focimeccseken tűntek fel az emberek piros overallban és Dalí-maszkban, a történet legfontosabb dalának számító olasz partizándal, a Bella Ciao pedig többször harsant fel a világban, mint valaha.

A királyi pénzverdét kirámoló rablók belopták magukat a nézők szívébe, a rendkívül izgalmas történet és a remek karakterek szinte odaszegezték őket a képernyő elé, ráadásul a sorozat igazán aktuális társadalmi problémákat feszegetett. Nem nehéz ugyanis azokkal a rablókkal szimpatizálni, akik tulajdonképpen a mindenkit kizsákmányoló bankoknak és a korrupt döntéshozóknak mutatnak fityiszt azzal, hogy nemes egyszerűséggel kinyomtatnak maguknak egy kamionnyi pénzt.

A probléma csak az volt, hogy mire a sorozat sikere beérett, addigra vége is lett. Az első két évad egy tökéletesen lezárt kerek egészet alkot, a Netflix-gépezet azonban – érthető módon – nem akarta ilyen gyorsan bezárni ezt az új, spanyol aranybányát. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, lobbizni kezdtek Pináéknál, hogy folytassák új évadokkal a sorozatot, akik dilemma előtt találták magukat:

van-e még mit mondani a rablókról úgy, hogy ne bőrlehúzásnak tűnjön, és ha nincs, van-e az a pénz, amiért mégis? Két hónapig tanakodtak, majd úgy döntöttek: vamos! A második etap szintén két részletben jelent meg immár a Netflixen 2019-ben és 2020-ban, nem meglepő módon egy újabb rablást helyezett a középpontba. A folytatáson azonban már nagyon érződött a streaming-gépezet jelenléte: sokkal nagyobb költségvetéssel dolgoztak, ennek köszönhetően jóval nagyobb léptékűvé vált a sztori, és a polkorrektség rubrikáját is biztos kézzel pipálták ki a meleg és transznemű szereplőkkel, valamint a feminista felhanggal.

Emellett viszont alábbhagyott az a lendület, ami miatt az első két évad jó volt: hiányzott belőle az a fajta frissesség és izgalom, amely az első rablásból természetesen áradt. A harmadik és negyedik évad ugyan kiszolgálta a rajongókat, de egy kockázat nélküli biztonsági játék lett. Arra viszont jó volt, hogy a hisztéria a tetőfokára hágjon, és minden eddiginél jobban várják a rajongók az új évadot, amely a járványhelyzet miatt csúszott. A Netflix-gépezet aztán ismét beindult, ketté is szelte az utolsó évadot, amelynek első öt része szeptember elején landolt a kínálatban, a tényleges befejezés pedig december 3-án jön.

Az előzetesek és a promók minden eddiginél nagyobb leszámolást, vért, port és mindenekelőtt könnyeket ígértek. Az ötödik évad épp ott veszi fel a fonalat, ahol a negyedik tavaly tavasszal letette: a rablóbanda még mindig a jegybankban van, ahonnan több tonnányi aranyat kell majd valahogy úgy kivinniük, hogy ez ne tűnjön fel az épületet körbevevő hatóságoknak. A tolvajakció szellemi szerzője, a Professzor szorult helyzetben van, mert a rendőrségtől kivágott Sierra épp pisztolyt szorít a fejéhez. Tíz rész van tehát még arra, hogy a rablóknak sikerüljön beolvasztani az összes aranyat, majd a Professzor a lehető legkevesebb áldozattal hozza ki őket onnan. Mindezt nehezíti a tény, hogy megérkezik a helyszínre a spanyol öngyilkos osztag a legelvetemültebb katonákkal, akiknek egyetlen célja van: emberéletet nem kímélve rángassák ki végre a rablókat a bankból.

A nagy pénzrablás folytatását egész biztosan imádni fogják azok, akik már az előző rablás biztonsági játékát is élvezték. Minden eddiginél látványosabb, ráadásul alaposan kiszolgálják a rajongókat, hisz a folyamatos flashbackekkel továbbra sem okoz gondot az olyan sorozatkedvencek visszahozása, akik történetesen már halottak. Ez azonban egyúttal az új széria nagy hibája is:

egyrészt mindent feláldoznak a fanservice oltárán, másrészt az egyre szaporodó hiányosságokat is ezzel, vagy a mindent elárasztó akciójelenetekkel próbálják palástolni.

A történet fő vonalát képző jegybanki eseményekkel ugyanis látványosan nem tudnak mit kezdeni. Az ott lezajló cselekmény nagyjából öt mondatban összefoglalható, és mintha ezt a sorozat készítői is nagyon jól tudnák: mintha kifogytak volna az ötletből és a furfangból, már nincsen okos sakkjátszma a Professzor és a rendőrség közt, sem ámulatba ejtő átvágások. A befejezésben már a humornak sem jut hely, sőt, Denver sem nevet idiótán. Hangulatában rendkívül elkomorodott a sorozat, amely a fináléhoz közelítve azért valahol érthető is.

Totális háború van és káosz, ezekhez pedig a jól bevált flashbackek szolgáltatják a kötőanyagot.

Az egyik epizódban konkrétan beemelnek a visszaemlékezésben egy teljesen más rablást, ami persze látványos, és remélhetőleg tényleg lesz dramaturgiai szerepe Berlin fiának, de izzadságszagú időhúzásnak tűnhet a cselekmény szempontjából. Emellett szokás szerint több szereplő múltjába is belelátunk, ám a rajongói szívek pofátlan simogatásán kívül ezek sem tesznek túl sokat hozzá a sorozathoz. Ráadásul elveszik az időt több karaktertől is, többek közt például pont a Professzortól, akivel szintén látványosan nem tudnak mit kezdeni az utolsó évad első felében.

Az viszont az új szériára nem jellemző tökösségre vall, hogy az ötödik rész végén egy olyan karaktert mertek kiiktatni, akinek a halála egyáltalán nem volt benne egy ilyen egyértelmű biztonsági játékban. A gond csak az, hogy a sorozat flashback-fétisével gyakorlatilag eliminálták a halált, így valójában nem érezhető úgy igazán egy-egy karakter hiánya, mivel a készítők úgysem mernek elengedni senkit. Ennek legékesebb példája, hogy az új évadban vannak olyan élő szereplők, akik kevesebb teret kapnak, mint a visszaemlékezésekben feltűnő halottak.

A sorozat tehát továbbra sem mer kilépni saját maga árnyékából, viszont, sajnos, egyre komolyabban veszi önmagát.

Grandiózusságával egyértelműen a heistműfaj csúcsára akar törni, nagyobbat akar szólni, mint eddig bármi – pedig az első rablás üdeségét, ezzel együtt sikerét is pont az okozta, hogy nem akarta feltalálni a spanyolviaszt, csupán egy szórakoztató heist-sztorit kínált.

A Money Heist-széria számára mintha átok és áldás lenne egyszerre a Netflix: ugyan a köztudatba emelték a sorozatot, ám a világszenzációvá válása miatt olyan irányba vitték el, ahol az igazi lelke odalett, csak a látvány és a fanservice marad, ami egész biztosan sok rajongót meggyőz, ám aki az első két évad esszenciáját keresné benne, azt aligha találja.

A nagy pénzrablás (Money Heist), 2021, 5. évad, 5 epizód, Netflix. 24.hu: 6/10