A hétfőn elhunyt Jean-Paul Belmondo előtt is tiszteleg a 11. Frankofón Filmnapok őszi kiadása, melynek során három budapesti helyszínen tizenöt filmet vetítenek szeptember 14. és 19. között, majd a filmes mustra tizennégy vidéki moziban folytatódik.

A járványhelyzet miatt rendhagyó módon valósul meg a 11. Frankofón Filmnapok, amelynek őszi kiadása az áprilisban megtartott online fesztivál folytatása az Uránia Nemzeti Filmszínházban, az Art+Cinema moziban és a Francia Intézetben, de más filmekkel – mondta el a rendezvénysorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Francia Intézet kulturális attaséja. Florent Héridel hozzátette: a fesztivál bemutatja mások mellett Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Omar Sy, Charlotte Gainsbourg és Francois Ozon friss filmjeit, de levetítik a húsz éve készült Amélie csodálatos élete című, romantikus vígjátékot is. Mint kiemelte, a filmnapok nemcsak Franciaországban, hanem más frankofón országokban – például Marokkóban és Tunéziában – készült filmeket is műsorra tűz, vetítik továbbá Szász Attila Örök tél című filmdrámáját is francia felirattal.

Hétfőn hunyt el Jean-Paul Belmondo, aki a francia új hullám olyan ikonikus filmjeinek főszereplője volt, mint a Kifulladásig vagy a Bolond Pierrot – idézte fel az attasé, hozzátéve: a színművészre a Riói kaland című filmjével emlékeznek vasárnap a Francia Intézetben, írja az MTI.

A Frankofón Filmnapok részletes programja ezen a linken érhető el.