Az idei év legérdekesebb filmje lehet az Álmok földje

A Luis Buñuel hat filmjének forgatókönyvét is jegyző, idén elhunyt Jean-Claude Carrière utolsó munkája rövidesen a mozikban is bemutatkozik.

A Velencei Filmfesztiválon minden évben szuper filmek tűnnek fel, ez pedig idén sincs másként: a Horizons Extra szekció nyitófilmjére, a szatirikus, szürreális Land of Dreams-re (Álmok földje) azonban érdemes lehet a szokottnál jobban figyelni, hiszen a Nők férfiak nélkül (2009) című drámáért Ezüst Oroszlánt kapott Shirin Neshat és Shoja Azari most újra közös munkát jegyez.

Mégpedig nem is akármilyet, hiszen a közeljövő Amerikájában játszódó, álomszerű film egy iráni nő, Simin útját követi végig, akinek célja, hogy felfedezze, mit is jelent igazán szabad amerikainak lenni. Ezt az emberek álmát rögzíteni akaró Népszámlálási Hivatalnál végzett munkáján keresztül próbálja megérteni, dolga azonban nem könnyű, hiszen a meglátogatott emberek iránti odaadása, illetve az igazság keresése közt szép lassan elveszti saját magát – súlyosbítva mimndezt a vele élő traumával, hiszen édesapját az iráni iszlám rezsim kegyetlenül kivégeztette, így ezt a tragédiát különböző játékokkal, egy saját maga alkotta fantáziavilág megalkotásával próbálja kiheverni.

A rögzített álmokat Simin előbb fárszira fordítja, majd közzéteszi azokat a szociális médiában, ahol egyre több iráni figyeli az irodalmi szárnybontogatásait.

A Luis Buñuel legfontosabb filmjein dolgozó – A burzsoázia diszkrét bája miatt Oscarra is jelölt –, a The Anniversary-vel (1962) a legjobb rövidfilmnek járó aranyszobrot elnyert, 2015-ben pedig életműdíjjal is kitüntetett – Jean-Claude Carrière (1931-2021), illetve Azari forgatókönyvéből született Land of Dreams-nek nem csak a története, de a stáblistája nem mindennapi, hiszen a vásznon Sheila Vand (Csadoros vérszívó, We are the Animals) és Matt Dillon (Ütközések, A ház, amit Jack épített, Capone) mellett a legendás Isabella Rossellini (Kék bársony, Veszett a világ, Jól áll neki a halál, Az évszázad bűnesete) is feltűnik majd.

A film két és fél perces előzetesét pénteken a Variety mutatta be: