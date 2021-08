A Trónok harca Szürke Féregje kapta az Interjú a vámpírral főszerepét

Nyolc részes sorozat készül Anne Rice kultikus regényéből.

Lassan harminc éve, hogy 1994-ben Tom Cruise-zal és Brad Pitt-tel a főszerepben bemutatták a mozik az Interjú a vámpírral-filmet, ami hatalmas siker lett – komoly lökést adva a mai napig tartó vámpírőrületnek.

Az AMC most elérkezettnek látta az időt, hogy újra feldolgozza Anne Rice regényét, ezúttal egy nyolc részes sorozatként. Már az egyik főszereplő kilétét is lehet tudni: a Variety azt írja, a Trónok harca Szürke Féregjeként ismert Jacob Anderson játssza majd Louis de Pointe du Lac-ot, a több száz éves vámpírt, aki interjúban idézi fel életét egy újságírónak (az eredeti filmben Brad Pitt alakította Louis-t). Anderson az utóbbi években több sorozatban is feltűnt, sőt, énekes-dalszerzőként is aktív, tavaly jelent meg legutóbbi albuma. Az AMC-s Interjú a vámpírral-sorozatért Rolin Jones felel, aki íróként és producerként is közreműködik. Anne Rice és fia, Christopher Rice is az executive producerek között van.