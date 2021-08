Fischer Iván a színpadon, vezénylés közben oltatta be magát

A hagyományokhoz híven az idén is ingyenes szezonnyitó koncertet adott szerdán este a Budapesti Fesztiválzenekar a budapesti Tabánban. A hangversenyen a zenekar az új évad programjából adott ízelítőt, de történt még valami határozottan meglepő is.

A zenekar a koncert után közleményben adta hírül, hogy Fischer Iván több ezer ember előtt, vezénylés közben adatta be magának harmadik koronavírus elleni oltását.

A világhírű karmester célja, hogy ösztönözze az embereket az oltásra, tettével példát szeretne mutatni és felhívni a közönség figyelmét a járvány elleni védekezés fontosságára

– áll a Budapesti Fesztiválzenekar közleményében.

A karmesteren kívül a zenekar is részt vállalt a különleges akcióban: a muzsikusok a koncert közben tesztelték magukat a vírusra, hogy ezzel is jelezzék a védekezés fontosságát. A Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatójának a harmadik oltást a színpadon dr. Becker Dávid, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese adta be, aki előtte természetesen alaposan konzultált a karmesterrel második oltása időpontjáról, a vakcina típusáról és más fontos egészségügyi vonatkozásokról.

Olvasónk egy videófelvétellel is megörvendeztetett bennünket, amelyen jól látszik, hogy a karmester egy, az ingén vágott lyukon keresztül kapja meg a koronavírus elleni vakcina harmadik dózisát. A videó itt tekinthető meg:

A Kossuth-díjas karmesternek nem ez az első látványos akciója, amely a járvány elleni védekezést népszerűsíti meglepő és tréfás formában. Ennek a kampánynak egyik emlékezetes darabja volt, amikor Fischer Iván a Budapesti Fesztiválzenekar Youtube-csatornáján az akusztikajavító maszkról mutatott be színes performanszt.