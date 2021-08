Nem megszűnik a MOM Park mozija, csak átalakul

Amint arról a múlt héten a 24.hu is beszámolt, szerdán bezárta kapuit a MOM Park mozija, ami az elmúlt négy évben Cinema Pink néven üzemelt. Azóta azonban befutott szerkesztőségünkhöz egy, a hírt árnyaló új információ, melynek értelmében a mozi nem végleg zárt be: megújulás után új üzemeltetővel fog újranyitni.

Az elmúlt napokban megjelent hírekkel ellentétben nem zár be véglegesen, hanem új menedzsmenttel működik a továbbiakban a MOM Park mozija, amely néhány hetes felújítás és átalakítás után kora ősztől kibővített programkínálattal várja a mozirajongókat. A CinemaMOM névvel újrainduló mozit a továbbiakban a Pannonia Movie Kft. üzemelteti. Az ő nevükhöz fűződik a XV. kerületi Pólus Mozi is, amelyet 2017 óta üzemeltetnek, valamint a cégcsoporthoz kötődik a Pannonia Entertaiment filmforgalmazó is

– írja a közlemény. A szokásos premierfilmes kínálat mellett a megújulás utáni tervek között szerepel, hogy eredeti nyelvű, feliratos premierfilmek és digitálisan felújított filmtörténeti klasszikusok is műsorra kerülnek majd. Emellett, mivel a Pannonia Entertainment évek óta dolgozik efféle tartalmakkal, opera-, balett- és színházi előadások moziközvetítései, valamint koncertfilmek is láthatók lesznek a CinemaMOM műsorán, de azt ígérik, iskolai csoportos vetítéseket és bábszínházi programokat is tartanak majd.