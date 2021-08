Bármikor beleolvashatunk a Babits-házaspár monumentális levelezésébe

Új online tartalomszolgáltatást indít az Országos Széchényi Könyvtár, aminek köszönhetően Babits Mihály és Török Sophie levélhagyatéka is elérhetővé válik, írja a Könyves magazin. A költő halálának nyolcvanadik évfordulója alkalmából elindul ugyanis a Copia nevű kézirattári gyűjtőoldal, mely először a Babits-házaspár hatezer-hétszáz darabból álló levélhagyatékát kezdi el böngészhetővé tenni: első körben kétezer-ötszáz dokumentumot. Hosszabb távon pedig további levélváltások, valamint vers-, regény. és tanulmánykéziratok is elérhetővé válnak majd.

Babits hagyatéka – melyet felesége, a Török Sophie néven alkotó Tanner Ilona gondosan gyűjtött és megőrzött – nemcsak irodalmilag, hanem irodalomtörténetileg is pótolhatatlan jelentőségű, a Nyugat folyóirat és a Baumgarten Alapítvány, valamint a huszadik századi irodalmi-művészeti élet történetét is őrzi, igazi kincset érő forrásanyag, mely a most induló adastbázissal könnyebben elérhetővé válik a kutatók és egyetemisták, vagy akár a laikus érdeklődők számára is. A Török Sophie által megőrzött hagyaték sorsa meglehetősen eseménydús: menekítették a front elől, a Baumgarten Alapítvány székházába, magánlakásba, bankszéfbe, az Akadémia pincéjébe, majd megvásárolta az OSZK, ám az anyag feldolgozása még jó sokáig váratott magára, a ’60-as években fogtak csak hozzá. A most induló adatbázis harmincezer oldalnyi kéziratanyagot tartalmaz strukturálva, kereshetően, a tervek szerint pedig a most felkerülő levélanyag után a fényképek és verskéziratok kerülnek majd sorra.