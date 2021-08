South Park: új évadokkal és filmekkel tarolnak Cartmanék

Az MTV és a kultsorozat készítői megállapodtak, streamingre már idén jön két új film.

Nagy megállapodást kötött az MTV Entertainment Studios Trey Parkerrel és Matt Stone-nal, a szarkasztikus-belemenős rajzfilmsorozat, a South Park atyjaival. A sorozat honlapján közzétett közlemény szerint 2027-ig bezárólag megállapodtak abban, hogy a Comedy Central csatornán jöhet a 30. évad is a South Parkból (jövőre még csak a 25. jön), valamint hogy a mocskosszájú Eric Cartman és osztálytársai 14 saját filmet kapnak a Paramount+ exkluzív, streamingre készült változatban.

Az első két South Park-film már idén kijön.

Chris McCarthy, az MTV Entertainment vezére a közleményben nem győzi dicsérni Parkert és Stone-t, akik szerinte őrületes humorukkal megmutatják a kultúránk abszurditásait. A két alkotó is örömét fejezte ki mind az elmúlt 25 év közös munkájáért, mind az előttük és az MTV előtt álló szintén közös 75 évért (igen, 75-öt mondtak). Azt is elmondták, szuper lesz újra South Park sorozatot gyártani, de az új formátumok kipróbálása is pazar.

A South Park egyszerűen levakarhatatlan az amerikai háztartások képernyőiről, a mostani járványközpontú különleges epizódok is többmilliós nézettséget hoztak (csak az egyik 3,5 milliósat), ráadásul egy Emmy-jelölést is bezsebelt a sorozat. Az a sorozat, ami 1997. augusztus 13-án egy Cartman anális beültetése című epizóddal rajtolt el.