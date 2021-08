Új kategóriával bővül a Televíziós Újságírók Díja

2021-ben immár nyolcadik alkalommal adják át a Televíziós Újságírók Díját, ahol idén már a napi sorozatokat is díjazzák. Az idén bevezetett új kategóriával együtt így összesen tizenkét elismerést adnak át az ünnepélyes díjkiosztón. A díjra esélyesek névsorát egy hét múlva jelentik be a szervezők. A szakmai elismerést minden évben a tavalyi év legjobb hazai, szórakoztató műfajú televíziós teljesítményei – műsorok, sorozatok, műsorvezetők, zsűritagok és színészek – kapják. Idén, a koronavírus járvány miatt a megszokott márciusi időpont helyett szeptember 8-án tartott ünnepélyes gálaesten tizen kategóriában hirdetnek győztest. Újdonság, hogy ezúttal a napi sorozatok legjobbját is díjazzák.

Az elmúlt évek trendje, hogy folyamatosan nő a magyar sorozatok száma, mely mostanában főleg a napi fikciónál mutatkozott meg. Tavaly már hat napi széria került képernyőre és a következő években is évente legalább ennyi produkció várható ebben a műfajban. Ezért döntöttünk úgy, hogy mostantól külön kategóriát kapnak a napi sorozatok

– mondta Kenderessy Szabolcs, alapító, a SorozatWiki főszerkesztője.

A Televíziós Újságírók Díjának kategóriái: nagyszabású showműsor, vetélkedő, reality, talkshow, sorozat, napi sorozat, zsűritag, női műsorvezető, férfi műsorvezető, színésznő, színész, valamint mellékszereplő. A díjat a legfontosabb szak- és hírmédiumok vezető újságíróinak szavazatai alapján ítélik oda. A díjra esélyesek névsorát egy hét múlva jelentik be a szervezők.