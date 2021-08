Magyar romkom söpört be négy díjat Los Angelesben

Tompos Kátya lett a legjobb színésznő, de más kategóriákban is győzött a Most van most.

Szajki Péter Most van most című filmjét újabb rangos díjakkal ismerték el Amerikában a Los Angeles Film Awardson, ahol a legjobb elbeszélő nagyjátékfilm, a legjobb romantikus vígjáték kategóriájában nyert, Tompos Kátya a legjobb színésznő díját kapta meg, Mohai Tamást pedig férfi főszereplő különdíjjal jutalmazták. A fesztiválon összesen 60 amerikai és nemzetközi film versenyzett.

A film a harmincasok párkeresési válságairól mesél humoros és egyszerre drámai hangvételben. Egy, az esküvőjéről elmenekülő menyasszony és egy taxisofőr egyetlen közös napját meséli el, mely abszurd fordulatokban gazdag.

A filmet többször is díjazták Amerikában: legutóbb New Yorkban öt díjjal jutalmazták a New York Film Awardson, köztük a fődíjjal. Ugyanitt Tompos Kátya lett a legjobb színésznő, Lovas Rozi pedig a legjobb női mellékszereplő. Tavaly Mohai Tamás filmbeli alakításáért szintén Los Angelesben legjobb férfi főszereplő díját nyerte el a Love International Film Festivalon, ugyanezt a díjat Mohai a Bujtor István Filmfesztiválon is átvehette.

A Los Angeles Film Awardsot hat éve alapították, amely elsősorban az amerikai stúdiórendszeren kívüli filmeknek biztosított havi díjosztó esemény, továbbá a LAFA az egyik legmagasabb besorolású fesztivál a FilmFreeway szakmai oldalon. A fesztivál zsűrije többnyire Los Angelesben élő szakmai zsűri, például Nami Melumad filmzeneszerző, vagy a három Emmy-díjas David C. Eichhorn hangmérnök.

Szajki Péter rendező az Intim fejlövéssel jelentkezett először rendezőként a 2009-es Magyar Filmszemlén, ahol elsőfilmes díjat nyert. Nejem, nőm, csajom című filmje az év legnézettebb magyar filmje lett a magyar mozikban 2012-ben. A Most van most című dramedy legutóbb múlt héten a Swindon International Film Festivalon szerepelt versenyfilmként és augusztusban a Várnai Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutatják. A filmben olyan színészek tűnnk fel a főszereplők mellett, mint Scherer Péter, Básti Juli, Elek Ferenc és Kovács Lehel.