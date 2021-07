Szirtes Tamás igen, Szente Vajk még nem pályázik a Madách Színház vezetésére

Szente Vajk cáfolta a pletykát, hogy közös pályázatra készülne.

Szirtes Tamás igen, Cseke Péter nem, Szente Vajk pedig egyelőre nem jelentkezik be a Madách Színház igazgatói posztjáért, derült ki az Index cikkéből.

Az intézmény jelenlegi vezetője, Szirtes Tamás a lapnak elmondta, továbbra is szeretné igazgatni a teátrum napi működését, így már pályázott is az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által kiírt igazgatói pozícióra. Vele szemben Cseke Péter egyértelműen nemmel felelt arra, hogy adott-e be pályázatot, míg Szente Vajk elmondása szerint sokat vívódott, míg végül döntésre jutott. Mint mondja, számos művész és kolléga támogatására számíthatott, végül mégsem adta be a pályázatát, mert „talán nem ez a megfelelő pillanat, még nem jött el erre az idő”.

A pletykákat viszont cáfolta, miszerint tervben volt, hogy Csekével közös pályázatot adnak be, leszögezi, fel sem merült ez a lehetőség.