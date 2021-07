Velencében debütál az Eltörölni Frankot, Fabricius Gábor első nagyjátékfilmje

A velecei filmfesztiválon mutatják be a korábban reklámfilmjeivel és rövidfilmjheivel már komoly sikereket elért Fabricius Gábor első nagyjátékfilmjét, a 80-as évek nyers orwelli világában játszódó Eltörölni Frankot világpremierje a Venice International Film Critics’ Week rangos válogatásában lesz, ahol a Lion of the Future díjért is versenyez. A szeptember 1-11. között megrendezendő 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál idén újra hagyományos, jelenléti formában lesz megtartva, a hírességeket várják a Lidó vörös szőnyegén, a filmeket pedig a közönség előtt vetítik, ahogy az a járvány előtt lenni szokott.

Feszes, szikár, erőteljes, valódi és igaz film, univerzális példázat az anarchiáról és az elnyomásról. Fabricius víziója hibátlan, rendezése elképesztően kortárs, felejthetetlen vizualitással és tartalommal mutatja be egy generáció dühét, lázadását

– indokolta Beatrice Fiorentino, a szekció igazgatója az Eltörölni Frankot meghívását. A film nemzetközi forgalmazásának jogát a francia Totem Films vásárolta meg, a cég célja, hogy a világon minél több országba eljuttassák az alkotást.

Az Eltörölni Frankot 1983-ban játszódik, a vasfüggöny mögött. Frank, egy underground zenekar frontembere nem tud beilleszkedni a szocializmus orwelli csendjébe. Pszichiátriára kerül, ahol a rendszer az ellenségeit titokban próbálja elhallgattatni. Fabricius Gábor, a film írója és rendezője elmondta:

Az Eltörölni Frankot kísérlet a társadalmi dráma és a „direct cinema” újrafelfedezésére. Szeretném, hogy a közönség megmerítkezzen a nyers orwelli világban, saját bőrén tapasztalja meg a dehumanizáció húsba vágó élményét, célom, hogy aki látja, soha ne felejtse el a képeket.

Az Eltörölni Frankot főszerepét a Filo művésznéven ismert Fuchs Benjámin, a magyar underground zene egyik legígéretesebb tehetsége, játssza. Fontos szerepet kapott a már több nemzetközi elismeréssel díjazott, fiatal erdélyi színésznő, Blénesi Kincső és a Junior Prima díjas Waskovics Andrea is. A további szerepekben olyan ismert színészeket is láthatunk, mint Bánsági Ildikó, Lénárt „Papi” István, akinek ez volt az utolsó filmje, Székely B. Miklós vagy a koreográfus Frenák Pál, de szerepet kapott Pajor Tamás, Peer Krisztián és Ladányi Andrea is. A film látványvilágát a számos hollywoodi szuperprodukcióban közreműködő világhírű szakember, az izlandi Eggert Ketilsson teremtette meg, akivel mi is interjúztunk.

A film operatőre Dobos Tamás, vágója Kiss Wanda és Tuza-Ritter Bernadett. A hangért Zányi Tamás, a jelmezekért Sinkovics Judit felelt. Fabricius Gábor konzulense Gazdag Gyula filmrendező volt. Az Eltörölni Frankot a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült az Otherside Stories gyártásában. A magyarországi mozikban 2021 őszén lesz látható a Mozinet forgalmazásában.