Dwayne Johnson nélkül és véget a Halálos iramban-saga

Bár Dwayne Johnson karaktere, Luke Hobbs még saját spinoffot is kapott Halálos iramban: Hobbs és Shaw címen, mégis úgy néz ki, hogy a Szikla nem lesz része többé a Halálos iramban-filmeknek. Már a most mozikban lévő Halálos iramban 9-ben sem szerepelt, de a rajongók azért reménykedtek, hogy a történet befejezéseként beígért tizedik és tizenegyedik filmben még visszatér a karakter, ám most Johnson megerősítette: nem játszik majd egyik filmben sem.

Sok sikert kívánok nekik a Halálos iramban 9-hez, és sok szerencsét kívánok nekik a Halálos iramban 10-11.-re is, meg az összes többi Halálos iramban filmre, amit még csinálnak majd, és amelyek nélkülem készülnek majd

– mondta el a Szikla a Hollywood Reporternek. A bejelentés azért is érintheti kellemetlenül a rajongókat, mert a kilencedik film stáblistás jelenetében felbukkanó Jason Statham, aki, ugye, Dwayne Johnson partnere volt a Hobbs és Shaw filmben, sokakban azt a reményt keltette, hogy készül a spinoff folytatása. Ám még ha így is lesz, Hobbs nélkül elég magányos lesz a történet.