Deadpool végre bevette magát a Marvel-univerzumba

Ryan Reynolds összehozta: végre egy univerzumba került a Deadpool és a Marvel világa. Persze nem pont úgy, ahogy vágynánk rá, közös filmmel, sorozattal, ilyesmivel, de hát ne legyünk telhetetlenek. A közösködés egy, a Free Guy címen érkező filmet promótáló klipben történt meg, melyben Deadpool youtuberként jelenik meg, aki egy trailereket elemző, azokra reagáló sorozatot készít, ezúttal pedig épp a Free Guy előzeteésre reagál. Vendége Korg, akit, ugye, a Thor: Ragnarökben és a Bosszúállók: Végjátékban láthattunk, és akit az a Taika Waititi alakít – bá ez a motion capture ruhától és a tonnányi CGI-tól nemigen látható – aki egyébként a Free Guyban a rosszfiút is játssza, belső poén, haha. A két képregényhős elcseveg a trailerről, ahogy azt a hasonló Youtube-csatornákon megszokhattuk, és mindkét karakter hozza a saját jellegzetességeit, Deadpool szókimondó, Korg meglepően cuki, repkednek az utalások, sőt, Korg még meglehetősen egzisztencialista hangvételű tanácsot is ad arra nézvést, hogyan lehet bekerülni a Marvel-univerzumba.

A Free Guy alapsztorija, ugye, egy olyan videójáték-karakterről szól, aki öntudatára ébred, emiatt védenie kell magát és a világot, amelyben él, mindebben segítője a Killing Eve-ben fergetegeset alakító Jodie Comer. A filmet már tavaly júliusban be akarták mutatni, ám a covid miatt zárva tartó mozik ezt nem tették lehetővé, így csak idén augusztusban jöhet ki a film. Deadpool története pedig egy épp fejlesztés álló harmadik részben szintén folytatódni fog, így Ryan Reynolds csillaga emelkedhet tovább. Íme, a Free Guy promóklipje.

If you include Deadpool’s cocaine rider, this is the most expensive reaction video ever made. pic.twitter.com/XvhIQMtBfS

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 13, 2021