Obamáék megmutatják, milyen a tiniszerelem áramszünet idején

Újabb projektbe vágtak bele a Netflix-szel.

Barack és Michelle Obama 2018-ban szállt be a filmiparba. Higher Ground néven alapították meg produkciós cégüket és éves szerződést írtak alá a Netflixszel, legnagyobb sikerüket eddig American Factory című dokumentumfilmjükkel érték el, amely tavaly elnyerte az Oscar-díjat. Most újabb filmes projekt készülését jelentették be Blackout címen, amely hat különálló szerelmi történetet dolgozna fel. A sztorikat hat író írja, és mindegyik egy-egy fekete kamaszpárt követ majd New Yorkban. Ezen túl az köti össze őket, hogy mindegyik ugyanazon az éjszakán játszódik, amikor egy hőhullám miatt áramkimaradás van a városban. A Netflix közleménye arra utal, hogy a Blackoutból párhuzamosan születhet tévésorozat és film, a Hollywood Reporter pedig már azon spekulál, hogy vajon Obamáék franchise-t építenek-e a dologból.

