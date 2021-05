Mostantól mi is megépíthetjük a Jóbarátok ikonikus helyszíneit

Már nem csak a képernyőn csodálhatjuk a Jóbarátokban, hogy milyen szuper lakásban lakik Monica vagy hogyan is néz ki közelről Chandler és Joey kecója. A LEGO ugyanis piacra dobta a sorozatban látható ikonikus helyszínek legószettjeit, így mi magunk is megépíthetjük kedvenc jeleneteinket. A 2048 elemből álló készletben viszontláthatjuk többek között Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását – és persze a lakásokat összekötő folyosót is.

A LEGO IDEAS 2019-ben bemutatott Central Perk szett sikere után az exkluzív részletekkel ellátott LEGO A Jóbarátok lakásai készlettel olyan pillanatok is visszaidézhetők, mint például, amikor Monica a fejére húzta a hálaadási pulykát, vagy amikor még Joey és Chandler egyetlen bútora egy kenu volt, illetve az az ikonikus jelenet is, mikor Phoebe babaháza lángra lobbant.

A szett emellett még sok más kiegészítőt is tartalmaz: a bökőszerszámot, Phoebe ijesztő művészi alkotását, Gladyst, a padlóra eső sajttortát, a Joey és Chandler lakásában található fehér kutyaszobrot vagy a háziállataikként szolgáló csibét és kacsát. A készletnek köszönhetően a rajongók az eredeti forgatási helyszínt is megcsodálhatják a stúdiólámpákkal együtt, és lehetőségük van arra is, hogy különválasszák vagy a folyosó segítségével összekapcsolják a két lakást. A készletben ezen kívül megtalálhatók a csapat összes tagját ábrázoló új minifigurák a sorozatban viselt, legemlékezetesebb ruháikban, például a szűk bőrnadrágos Ross.