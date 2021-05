Ablakot akart pucolni, tűzoltók hozták le a párkányról a brit komikust

A népszerű brit sorozatokból ismert komikus, Adrian Edmondson vasárnap fogta magát és belevágott a veszedelmes küldetésbe: az ablakpucolásba. Ez eddig nem tűnik hírértékűnek, de az események hamarosan olyan burleszkszerű fordulatot vettek, amit még talán Chaplin is megirigyelt volna a 64 éves színésztől. Edmondson ugyanis annyira belemelegedett a pucolásba, hogy sikeresen kint rekedt, csapdába ejtve magát az emeleti ablakpárkányon. A bénázást nem a jó szimatú bulvárlapok nyomozták ki, a színész maga osztotta meg az esetet rajongói okulására a Twitteren, ahol azt is elmesélte, hogy a párkányon feszengve egy járókelőt kellett leszólítania segítségért.

– írta Edmondson 328 ezer Twitter követőjének, akik közül többen szóvá tették, hogy ez pont olyan, mintha valamelyik sticomja, mondjuk a 80-as években futott The Young Ones egyik jelenete lenne.

Just trapped myself on a window ledge whilst cleaning the windows. Had to ask passerby to fetch help. Fire Brigade came. Small crowd gathered – thoroughly enjoying themselves. FB very kind and didn’t snigger too much as they rescued me. How’s your Bank Holiday?

— Adrian Edmondson (@AdrianEdmondson) May 2, 2021