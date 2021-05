Hitler után Feketeszakáll bőrébe bújik Taika Waititi

Az HBO Max kalózos sorozatának nyitóepizódját is ő rendezi.

Taika Waititi nem lassított a tavalyi Oscar-díja után, sorra jelentik be újabb szerepeit és rendezéseit. Most épp nem egy újabb Marvel-filmet kapott meg játékterepként, hanem az HBO Max kalózos vígjátéksorozatában, az Our Flag Means Death-ben fogja játszani a legendás kalózkapitányt, Feketeszakállt.

A mi Feketeszakállunk egy élő legenda, hősszerelmes, harcos, taktikai zseni, költői lélek, és minden bizonnyal őrült. Csakis egy ember képes eljátszani ezt a szerepet, és az a nagyszerű Taika Waititi. Nagyon felvillanyozott minket, hogy úgy döntött, szakállat ölt

– lelkendezett David Jenkins, aki tető alá hozta a sorozatot. Waititi szokásához híven nem pusztán színészként vesz részt a projektben, de executive producer is lesz, sőt, ő rendezi a pilotot is. Alig várjuk mit tud majd hozzátenni vicces ripacskodásban a Jojo Nyuszi sajátos Hitler-paródiájához.