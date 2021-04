Előkerült egy eddig ismeretlen Pilinszky-kézirat

A költő korábbi székesfehérvári albérletében találták meg azt az eddig ismeretlen füzetet, amelyben álomleírások és egyéb jegyzetek szerepelnek Pilinszky Jánostól, írja a Petőfi Ügynökségre hivatkozva a Telex. A füzetről az elmúlt negyven évben nem tudott senki, most viszont a lakás tulajdonosa megtalálta, amikor a költő születésének századik évfordulójára szervezett Pilinszky 100 nevű irodalmi sorozathoz keresgélt emlékeket a lakásban.

A Pilinszky 100 rendezvénysorozat a költő életművével és szövegeinek értelmezésével foglalkozik majd irodalomtörténészek, írók, zenészek és színészek részvételével. Juhász Anna, Pilinszky életművével foglalkozó irodalomtörténész videósorozatban mutat be a program részeként olyan, a költő számára fontos helyszíneket is, mint például Velem, Szombathely, Székesfehérvár vagy Róma. A videók forgatása során jutottak el Pilinszky egykori székesfehérvári albérletébe is. A lakásnak továbbra is ugyanaz a Bokros Jánosné a tulajdonosa, aki annak idején a költőnek is kiadta az albérletet, ő találta meg ezt a füzetet is, de egy neki címzett Pilinszky-levelet is mutatott a stábnak. A füzetben jórészt arról szóló feljegyzések találhatók, hogy milyen zenéket, zeneszerzőket hallgatott a költő, illetve egyes álmait is ebbe a füzetbe jegyezte fel, például így:

Bébivel az ivóban. Havas lépcső. Villa. Fénycsík az ajtó alatt. Vörösmárvány szobor. Fogpaszta-csók. (Tubus)

A füzet a jogörököshöz, Kovács Péter művészettörténészhez fog kerülni.