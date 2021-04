Koronavírusban meghalt Alber Elbaz divattervező

59 évesen, koronavírus-fertőzésben szombaton elhunyt Alber Elbaz marokkói születésű izraeli divattervező, számolt be róla a New York Times. A Párizsban elhunyt világhírű divattervező, aki nemrég indította el nemrégiben új, AZ Factory nevű vállalkozását, sok híresség kedvence volt, többek között Meryl Streep és Natalie Portman is odavolt a kreációiért.

A lap azt írja, Elbaz ritka karaktere volt a divatszakmának: empatikus és nagylelkű tervező, akit kliensei, a sztárok és kollágái is nagyon szerettek. A tehetséges tervező híres volt önkritikus humoráról és bizonytalanságairól, valamint arról, hogy virágokat küldött más tervezőknek a bemutatóik előtt.

Alber mindig úgy gondolt a divatra, mint az élet minél jobb megragadására. És amikor a ruháját viseltük vagy a csodálatos, örömteli társaságában voltunk, akkor is ezt éreztük. Mindig azt mondta nekem, hogy ő csak egy ruhakészítő. Az volt – ha ez alatt valaki olyat értünk, akinek irigylésre méltó képessége volt arra, hogy olyasmit készítsen, amit a nők szívesen viselnek, és hihetetlen ösztönös volt abban, hogy mit akarnak érezni, amikor viselik

– mondta Anna Wintour, a Condé Nast globális tartalmi igazgatója és a Vogue szerkesztője.

Az 1961-ben Casablancában született Elbaz gyerekkorától kezdve imádott ruhákat rajzolni. Miután lésőbb családjával Izraelbe költözött, a Shenkar főiskolán tanult tervezést. Tanulmányai végeztével 1985-ben New Yorkba költözött, hogy a divattal foglalkozzon, ahol az első években Geoffrey Beene dizájner asszisztenseként dolgozott. 1996-ban a párizsi Guy Laroche divatházhoz hívták, két évvel később pedig kinevezték az Yves Saint Laurent Rive Gauche élére. Legnagyobb szakmai sikereit Elbaz a Lanvinnál érte el, melynek 2001 és 2015 között volt a divatigazgatója. Ez alatt az idő alatt a poros francia divatházat modern és prominens márkává alakította át, amelynek alkotásait Beyoncé, Lupita Nyong’o, Pharrell Williams, Michelle Obama és Harry Styles is viselték.

Bár Elbaznak kisebbségi tulajdonrésze volt a divatháznál, a többségi tulajdonossal nem egyezett véleményük a cég jövőjét illetően, így 2015-ben otthagyta azt. Ötéves szünet után indította útjára a svájci Richemont luxuscég által támogatott AZ Factoryt, ahol elérhető áron, évszakra és méretre való tekintet nélkül, a technológiai újításoknak nagy szerepet szánva szeretett volna női ruhákat készíteni.