Vin Diesel egyre halálosabb iramban közeledik felénk

Új előzetest kapott a Halálos iramban 9, amit, ha minden igaz és valóban megnyitnak a mozik, június 24-én már láthatunk is. Az eredetileg május végén érkező, Justin Lin által rendezett filmben szerepel majd – természetesen – Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren és a hozzájuk csatlakozó John Cena is csatlakozik. Ha ez nem lenne elég, egy kisebb szerep erejéig feltűnik Vin Diesel fia, Vincent Sinclair is, akinek ez az első filmes munkája. A tízéves gyerek apja filmbeli karakterének gyerekkori énjét alakítja majd.

A sztori nem túl bonyolult, hogy a Vin Diesel által alakított Dom Torettónak, aki időközben apa lett, látszólag a legnagyobb összhangban és békében telnek mindennapjai fiával és társával (Rodriguez), de érezni, hogy ez az idill nem tart sokáig. Az anya egy keresztet formázó nyakláncot ad gyereküknek, hogy az megvédje valami közelgő bajtól.