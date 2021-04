Meghalt Shock G, a Digital Underground rappere

Ötvenhét éves korában meghalt a Shock G, illetve Humpty Hump művésznáven ismert Gregory Jacobs rapper. A producerként is tevékeny zenész a ’90-es évek népszerű hip-hop bandája, a Digital Underground alapítója volt. A zenész halálhírét Digital Underground-beli alapítótársa, a Chopmaster J művésznevű Jimi Dright osztotta meg az Instagramon. A TMZ elérte a zenész apját, akitől megtudták, Shock G-t egy tampai hotelszobában találták holtan, a halál oka egyelőre ismeretlen.

Shock G a ’80-as évek végén hozta létre a Digital Undergroundot Chopmaster G-vel és Kenneth Waterrel. Alteregója, Humpty Hump a banda The Humpty Dance című slágere kapcsán született, amelyben feltűnt a fiatal Tupac Shakur is, akivel Shock G később is többször működött együtt. De dolgozott egyebek mellett Prince-szel és Dr. Drével is, a Digital Undergrounddal legutóbb 2008-ban adott ki lemezt. Szólóalbuma mindössze egy volt, a 2004-es Fear of a Mixed Planet.