Meghalt Les McKeown, a Bay City Rollers egykori frontembere

Hatvanöt éves korában meghalt Les McKeown, a ’70-es években népszerű Bay City Rollers frontembere, közölte az énekes családja. A közlemény szerint a zenész csütörtökön váratlanul halt meg otthonában.

A Bay City Rollers a hatvanas évek második felében alakult Skóciában. A nevet a dobos Derek Longmuir úgy választotta, hogy dartsnyíllal az Egyesült Államok térképén a Michigan állambeli Bay City városát találta el. A zenekar első énekese Gordon Clark volt, az ő helyére került a zenekarba 1973-ban az akkor 18 éves Les McKeown, és a Bay City Rollers a következő évtől sikert sikerre halmozott. Fanatikus tinirajongók követték a zenekart koncertről koncertre, a brit média a Beatles utáni második legnagyobb együttesnek aposztrofálta. Lemezeik több mint százmillió példányban keltek el. 1975-ben két daluk, a Bye Bye Baby és a Give a Little Love vezette a brit kislemezlistát, egy évvel később a Saturday Night az amerikai lista élére került. Stúdiólemezeik közül az első kettő, a Rollin‘ és a Once Upon a Star a brit albumlista élén landolt.

Az Edinburgh-i születésű, de ír szülőktől származó Les McKeown 1976-ban szülővárosában halálos közlekedési balesetet okozott autójával, de a bíróság csak gondatlan vezetést állapított meg nála, száz font büntetésre ítélték és egy évre elvették a jogosítványát. Az énekes 1978-ban kilépett a Bay City Rollersből. Előbb Egotrip néven alakított együttest, majd 1979-ben szólólemezt adott ki All Washed Up címmel. Egykori társai egy ideig másik énekessel Rollers néven folytatták, majd 2015-ben újra összeálltak McKeownnal, és ismét teltházas fellépések következtek. Az egymásra találásból egy karácsonyi lemez is született.