A nomádok földje a kedvenc a függetlenfilmes Oscaron is

A nomádok földje behúzott még egyet a már eddig is tiszteletet parancsoló méretű díjgyűjteményébe: Chloé Zhao filmje nyerte az Independent Spirit Awards legfontosabb díját. A gálát idén harminchatodik alkalommal rendezték meg, azonban a hagyományos Santa Monica-i sátras tengerparti ceremónia helyett a díjátadó ezúttal virtuális volt.

Az eseményt gyakran előre vetíti a pár nappal később megrendezett Oscar végeredményét: a Holdfény, a Spotlight, a Birdman és a 12 év rabszolgaság is megnyerte a Spirits Awardot, majd az Oscart is, az elmúlt néhány évben azonban ez a trend változott, és például tavaly sem egyezett a két gáláa legfőbb díjazottja: a függetleneknél a Búcsú nyert, az Oscaron a Paraziták. Idén ismét sok a közös jelölt, többek között a Minari, az Ígéretes fiatal nő, vagy a Sound of Metal, és A nomádok földje Oscar-díjában sokak szerint biztosak lehetünk, főleg az után, hogy a film már elhozta a Golden Globe-ot, a BAFTA-t, a producerek és a rendezők céhe díját is, az Independent Spirit Awardsról pedig a legjobb film díja mellett a legjobb rendezői munka, a legjobb operatőri munka és a legjobb vágás díjával is távozhattak. A díjátadó ráadásul sorsszerű szereplő A nomádok földje életében: Chloé Zhao rendező három évvel ezelőtt éppen ezen a díjátadón beszélt először filmje későbbi főszereplőjével, Frances McDormanddel a projektről.

A további díjazottak között is számos Oscar-jelöltet találni: a Minari színésznője, Yuh-Jung Youn nyerte a legjobb női mellékszereplő díját, a 72 éves Paul Raci pedig a Sound of Metalban nyújtott alakításáért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. A legjobb forgatókönyvért Emerald Fennellt (Ígéretes fiatal nő) tüntették ki. Meglepetést jelent a legjobb férfi főszereplő díjazottja, Riz Ahmed (Sound of Metal), mivel az idei díjszezonban leginkább a tavaly nyáron 44 évesen rákbetegségben elhunyt Chadwick Boseman kapott posztumusz elismerést utolsó filmjében, a Ma Rainey – A blues nagyasszonyában nyújtott alakításáért. A legjobb női főszereplő díját Carey Mulligannek ítélték oda az Ígéretes fiatal nőért. Robert Altman-díjat kapott rendezéséért, a szereplőválogatásért és szereposztásáért a One Night in Miami, és díjat kapott a Palm Springs is a legjobb első forgatókönyv kategóriában. Idén az Independent Spirit Awards már televíziós produkciókat is díjazott: a nyertesek között volt az Immigration Nation című sorozat, valamint a két-két kategóriát is nyert Tönkretehetlek és az Unorthodox.