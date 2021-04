Életrajzi könyv jelenik meg Aviciiről

Életrajzi könyv jelenik meg novemberben a három éve elhunyt Aviciiről – jelentette be szerdán a zenész halála után a szülők által életre hívott Tim Bergling Alapítvány. A Tim – The Official Biography című kötetet Mans Mosesson svéd újságíró és író jegyzi, aki az Avicii, polgári nevén Tim Bergling családtagjaival, barátaival és egykori kollégáival folytatott beszélgetések alapján mutatja be a svéd DJ életútját. A könyv eladásából minden bevétel a zenész nevét viselő alapítványhoz kerül, amely a lelki betegségek és az öngyilkosságok megelőzését tűzte ki célul.

A stockholmi születésű lemezlovast 28 évesen, 2018. április 20-án találták holtan Omán fővárosában, Maszkatban, ahol barátaival nyaralt. Az ománi rendőrség akkor azt közölte, hogy nem találtak gyanús körülményt halálával kapcsolatban, a halál okát pedig a család kérésére nem tárták a nyilvánosság elé. Később a család által közzétett nyílt levél azt sugallta, hogy Avicii öngyilkos lett.

A Forbes magazin szerint Avicii a legjobban fizetett DJ-k világranglistáján 2016-ban a 12. helyet foglalta el 4,5 millió dollár (1,3 milliárd forint) bevétellel. Legnagyobb slágerei között volt a Wake Me Up!, a Levels, a Sunshine, a The Days, a Hey Brother és a You Make Me. Kétszer jelölték Grammy-díjra, valamint elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját.

