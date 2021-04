Nagy Feró a Kossuth-díjjal járó milliókról: „Az asszony azonnal elvette”

Nagy Ferónak sok köze nincs a családi bankszámlához. Ha jön a gázsi, az asszony elveszi, néha pedig megdicséri a férjét, hogy „na, jól van, papa, egész jól csináltad”. Ezt fejtette ki a Blikk + Győző című műsorban az énekes, aki néhány hete kapott Kossuth-díjat. A díjjal 16 millió forint is járt, ezt azonban, a Nagy Feróék háztartásában megszokott módon, „az asszony azonnal elvette”.

Én meg kérek tőle, adjon már valamit, hogy legyen nálam költőpénz, ha netán a kocsmában meg akarok inni egy bambit

– írta körül az énekes a pénzhez fűződő viszonyát. A Kossuth-díjjal járó pénzjutalomról azt mondta, unokái jövőjét szeretnék megalapozni belőle. „Nekem megvan mindenem, de szeretném az ő jövőjüket biztosítani. Karácsonyra és a születésnapokra is babakötvényt vettem nekik, ez most is így lesz, csak vastagabban fog majd a toll” – árulta el a terveit.

Az interjúban az énekesről tervezett életrajzi film apropóján is előkerült a pénz kérdése. Nagy Ferót egy amerikai rendező barátja kereste meg a film ötletével.

Mondtam neki, hogy csak akkor érdemes, ha ez egy játékfilm lesz. Az, hogy ilyen szocióban bemutatjuk, hogy megvert-e a rendőr vagy nem vert meg, már annyira nem érdekel engem. Jó, verje meg a főhőst, de utána az elmegy a csajához és akkor történik valami. A szerelem kell a történetbe. Megegyeztünk ebben, és egyelőre várunk a pénzes bácsira

– mesélte Nagy Feró.