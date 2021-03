Woody Allen harminc év után beszélt újra tévéinterjúban az őt ért pedofilvádról

Elkeseríti, hogy a világ még mindig nem lépett túl ezen.

Woody Allennel még tavaly nyáron vett fel mélyinterjút a CBS tévécsatorna, de csak most mutatták be a Paramount Plus nevű streamingszolgáltatón. Az időzítés feltehetően azért alakult így, mert az HBO Allen kontra Farrow című dokusorozata újra ráirányította figyelmét a közel harminc éves ügyre, amelynek során Mia Farrowék azt állították, hogy Allen molesztálta közösen örökbefogadott lányukat, az akkor hétéves Dylant. Az ügyet többször vizsgálták a hatóságok, ám a rendező ellen sosem emeltek vádakat. A négy részes Allen kontra Farrow viszont mindent megtesz, hogy bizonyítsa Allen bűnösségét, a baj csak az, hogy a dokusorozat kínosan elfogult. Az erről szóló kritikánkat itt olvashatja:

A mostani beszélgetést úgy harangozták be, hogy közel harminc éve ez az első elmélyült tévéinterjú Woody Allennel a témáról. Sok új érv nem hangzott el benne, de Allen újra kifejtette álláspontját, többek között azt, hogy Dylant őszintének gondolja, akit anyja, Mia vezetett meg.

Elhiszem, hogy így gondolja. Jó gyerek volt. Nem hiszem, hogy kitalálta az egészet. Nem hiszem, hogy hazudik. Meggyőződésem, hogy tényleg elhiszi, amit mond

– mondta Allen az interjúban Dylanről, aki az elmúlt harminc évben is fenntartotta állításait, és az utóbbi években el is érte, hogy Allen egyre inkább számkivetetté vált az amerikai filmiparban.

Felháborítóan abszurd, és a folt mégsem tűnt el. Még mindig ragaszkodnak a gondolathoz. Ha nem is ahhoz, hogy molesztáltam Dylant, de ahhoz, hogy elképzelhető, hogy molesztáltam. Semmit, amit Dylannel tettem életemben nem lehet úgy eltorzítani, hogy ez jöjjön ki belőle

– állítja Allen, aki szerint esztelenül viselkednek azok a kollégák, akik nyilvánosan megtagadták őt. „Jószándékúak, de bolondságot követnek el, mert üldöznek egy tökéletesen ártatlan embert, és életben tartják ezt a hazugságot.”

Allen beszélt Mia Farrow fogadott lányával, a nála évtizedekkel fiatalabb Soon-Yi Previnnel való kapcsolatáról is, amely kirobbantotta az elmérgesedett szakítást annak idején. Szerinte nem volt céljuk az, hogy bárkit bántsanak ezzel, a kapcsolat fokozatosan alakult ki köztük és számára is szokatlan volt, hiszen korábban ő is megfelelő korú nőkkel járt, mint Diane Keaton, Louise Lasser vagy épp Mia Farrow

Ha azt mondta volna nekem korábban valaki, hogy összejövök és boldog házasságban fogok élni egy nálam sokkal fiatalabb ázsiai nővel, aki nem a show bizniszben dolgozik, azt feleltem volna, hogy ennek az esélyei nagyon haloványak, és szerintem nem lesz igazad.

A Paramount Plus a beszélgetést nem önmagában, hanem egy korábbi Dylan Farrow-interjúval és egy olyan műsorral egy csomagban töltötte fel, ami azzal foglalkozik: hogyan lehet hozzáállni olyan alkotók munkásságához, akiket szörnyű dolgokkal vádoltak meg. A Variety megkérdezte Allen szóvivőjét, aki azt felelte, hogy nem tudtak róla, és nagyon tisztességtelennek tartják az eljárást, mivel az interjú felkérés arról szólt, hogy Allen pályafutását és tavaly megjelent memoárját akarják bemutatni.