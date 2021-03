Baán László: nem a kormányoldal, hanem a főváros zárkózik el a vitáktól

A Liget-projekt miniszteri biztosa reagált Budapest főtájépítésze, illetve Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes szavaira.

A szombat este a 24.hu-n bemutatott, a főváros Tájépítészi Osztálya által a Liget-projekt kapcsán megfogalmazott tizenhét pontos javaslatcsomagja, illetve az ahhoz tartozó vitairat, A Városliget a lassítás helye! az elmúlt napokban a kormány, illetve a főváros oldaláról is reakciókat szült.

Az írás publikálásának másnapján Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa (gondolatai első cikkünk végén olvashatók) kijelentette: a szakmai álláspontban semmiféle új tartalmi elem sincs, és eddig sem ők, hanem a témában semmit sem lépett főváros zárkózott el a politikai hívószavak helyett valós tényeken alapuló érdemi, szakmai párbeszédtől, pedig aggályait bármikor jelezhetné a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában, egy erre a célra létrehozott szakmai munkabizottságban.

Szavaira Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes hétfő este reagált:

a „sajtóban zajló üzengetések” helyett a személyes beszélgetésre voksoló politikus szerint a miniszteri biztos nem egyszerűen csak önellentmondásba keveredett, de a park jövőjével kapcsolatos február 25-i egyeztetésen a Városliget Zrt. képviselői egyszerűen nem jelentek meg.

Kapcsolódó Kerpel-Fronius: Baán László önmagának mond ellent A főváros az elsőként a 24.hu-n bemutatott javaslatcsomaggal segítené a Liget-projektet, de az együttműködésre látszólag nincs sok esély.

Kerpel-Fronius felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkormányzati választási kampány óta eltelt több mint másfél évben világossá tették a Városliget fejlesztésével kapcsolatos elveiket, amit a fővárost jelenleg vezető koalíció Karácsony Gergely főpolgármesteri székbe való kerülése óta csak szilárdított, hiszen előbb útjára indították a Városligeti Építési Szabályzat készítéséről szóló indító határozatot, majd 2020 februárjában változtatási tilalmat fogadtak el a Városliget területére, 2020. szeptemberében pedig megszületett a Városligeti Építési Szabályzat.

Ennyit annak a szintén Baán László által megfogalmazott állításnak a valóságtartalmáról, amely szerint az új városvezetés másfél évig nem tett semmit. Ezzel szemben hiába vártuk, hiába ígérte meg Baán a Válasz Online podcastjában is, hogy átadja a projekthez kapcsolódó terveket a fővárosnak, ez a mai napig nem történt meg. Ehelyett erőszakkal írták felül a főváros által a Liget egész területére elfogadott változtatási tilalmat, majd a Városligeti Építési Szabályzatot is. A legkevesebb, amit mondhatunk, hogy meglehetősen sajátos értelmezése ez az együttműködésnek.

– zárta gondolatait a főpolgármester-helyettes, akinek szavaihoz kedden a 2020-ban alapított főtájépítészi széket elsőként elfoglaló Bardóczi Sándor is csatlakozott.

Kapcsolódó Budapest főtájépítésze: Látjuk, hogy készül valami a Ligetben ismét Bardóczi Sándor szerint a főváros folyamatosan próbálkozik azzal, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, de a Városliget Zrt. mereven elzárkózik ettől.

A szakember soraiból kiderült: rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Városligeti Építési Szabályzat módosítását előkészítő tavalyi fórumhoz hasonlóan a Városliget Zrt. most is nemet mondott a Főváros meghívására, így ezeket a kérdéseket részleteiben nem tudták megbeszélni, sőt, azt sem tudják, hogy mi fog történni a Felvonulási tér hetven évvel ezelőtti születése miatt részben már eltűnt, a Néprajzi Múzeum építése miatt eredeti formájában most már helyreállíthatatlan Rondóval.

A Városliget Zrt. az érvényes vagyongazdálkodási szerződésben foglalt kötelezettsége ellenére ugyanis nem közli velük,

hogy milyen irányban folytatódnak tovább a munkálatok, amik továbbra sem állnak le, sőt, nem megerősített forrásból úgy értesültek, hogy a Rondó körüli átalakításnak hamarosan nekilátnak.

A két fővárosi vezető gondolataira Baán László most újra egy, a szerkesztőségünknek küldött levélben reagált. Ezeket változtatás nélkül közöljük.