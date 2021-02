Lehúzza a rolót egy zenés klub a VII. kerületben

Több mint hét év után bezár a Nyár utcai Beat on the Brat klub, amely a Facebookon tette közzé a hírt csütörtök délelőtt:

Most, hogy a Daft Punk feloszlott, mi is lehúzzuk a rolót.

Eddig tart a vicc, innentől sajnos komoly: arra kényszerülünk, hogy elhagyjuk a Nyár utcai helyszínt. Most össze kell szednünk magunkat és a terveinket