Elindult a TV2 streamingszolgáltatása

Elindult a TV2 Csoport új saját streaming szolgáltatása, a TV2 Play, írja a Media1. Az ingyenesen használható új felületen a vállalat saját gyártású produkciói, sorozatai és folyamatosan frissülő nemzetközi filmkínálat, valamint az aktuálisan futó műsorokhoz tartozó extra tartalmak találhatók meg. A TV2 mellett a vállalat egyéb tévécsatornáihoz kapcsolódó tartalmainak jelentős része is elérhetővé válik a felületen.

A TV2 a szolgáltatás vasárnapi bejelentésekor közölte, az egész világon egyre nagyobb népszerűségnek örvend az úgynevezett on-demand tartalomfogyasztás, amely a lineáris verziótól eltérően, igény szerinti időben érhető el egy online felületen keresztül.

A TV2 Play-en többek között látható a Megasztár, A Nagy Duett, a Nicsak, ki vagyok?, valamint az Exatlon Hungary és a Dancing with the Stars is.