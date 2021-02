A Moszkva tér volt a legnépszerűbb az új magyar streamingszolgáltatón

A Filmio toplistájára ráfért a Vízipók-csodapók is.

A Nemzeti Filmintézet novemberben indította el a Filmiót, a magyar streamingszolgáltatót, amelynek célja, hogy a magyar mozgóképnek legyen egy saját platformja, ahol legálisan lehet megnézni a régi klasszikusokat és az újabb alkotásokat is. A teljes látogatószámról egyelőre nem tudunk számokat, de a Filmintézet most közzétette, hogy az elmúlt pár hónapban melyik filmekre voltak a legkíváncsibbak a Filmio nézői. Az összkép a kor és a műfaj szempontjából is elég vegyes: a Top 25-ös listán egyaránt helyet kapott gyerekeknek szóló rajzfilm, ifjúsági film, 1930-as években forgatott komédia és az elmúlt évek jelentős mozisikerei is.

A 25. helyen a Vízipók-csodapók végzett, az elsőn pedig az ezredforduló magyar kultfilmje, az épp a napokban húsz éve Moszkva tér, amelyről ebben a cikkünkben nosztalgiáztunk az alkotókkal:

És akkor íme a teljes nézettségi lista, a 25.-től az 1. helyezett felé:

25. Vízipók-csodapók

24. Égig érő fű

23. Swing

22. Couch Surf

21. Te, rongyos élet

20. Cha-cha-cha

19. Hyppolit, a lakáj

18. A vizsga

17. Magyar vándor

16. Liza, a rókatündér

15. Kincsem

14. A tizedes meg a többiek

13. Megdönteni Hajnal Tímeát

12. Poligamy

11. Egy szerelem gasztronómiája

10. BÚÉK

9. Veri az ördög a feleségét

8. Budapest Noir

7. Anyám és más futóbolondok a családból

6. Trezor

5. Vándorszínészek

4. A tanú

3. A Pogány Madonna

2. Csinibaba

1. Moszkva tér