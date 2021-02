Letartóztatták a neonáci osztrák rappert, akire terrorista is hivatkozott

Paternion városában, Karinthia tartományban letartóztatták a Mr. Bond művésznevű neonáci rappert. Az osztrák rendőrök már januárban kézre kerítették Mr. Bondot, de a hírt csak most hozták nyilvánosságra – írta a BBC. A 36 éves férfi tartózkodási helyén számos fegyvert, illetve náci időkből származó tárgyat találtak, köztük egy horogkeresztes katonai zászlót.

Mr. Bond a németajkú szélsőjobb kedvelt előadóművésze. Neve akkor került be a köztudatba, miután a 2019-es hallei terrortámadás elkövetője, aki egy zsinagóga előtt két embert ölt meg, tárgyalásán azt mondta, Mr. Bond zenéje inspirálta őt a gyilkosságok elkövetésére. Az osztrák hatóságok jó ideje keresik Mr. Bondot gyűlöletkeltő szövegei miatt, de őt gyanúsítják azzal is, hogy németre fordította a christchurchi terrortámadás elkövetőjének kiáltványát, valamint szerzői jogi vétségeket is elkövethetett.