Csúszik a The Flash forgatása Ben Affleckkel

2020-at biztosan nem fogja elfelejteni a filmipar sem, hiszen a koronavírus-járvány egy pillanat alatt írta felül az idén forgó vagy bemutatandó filmeket. Hogy moziban mikor voltunk már, nem is emlékszünk, így már-már furán hangzik, ha meghalljuk, egy filmnek forgatása lesz hamarosan. A Movieweb információi szerint a jövő év márciusa helyett áprilisban kezdik forgatni a The Flash című filmet Andy Muschietti rendezésében, mely 2022 novemberében érkezhet a mozikba.

Arról már korábban is tudni lehetett, hogy Ben Affleck is szerepel majd a filmben, a nézők Batmanként láthatják majd. A színész mellett Michael Keaton és Ezra Miller is láthatók lesznek az alkotásban.